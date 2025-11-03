توقف حركة القطارات في التشيك بسبب سرقة كابلات من أنظمة السكك الحديدية

توقفت حركة عشرات القطارات في شمال شرق التشيك بسبب سرقة كابلات من أنظمة السكك الحديدية، واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم، بحسب ما أفاد به موقع Novinky الإخباري.

ووفقا للموقع، فقد قام المشتبه بهم بقطع وسرقة كمية كبيرة من الكابلات اللازمة للتحكم في المفاتيح وإشارات المرور وغيرها من البنى التحتية التي تضمن سلامة تشغيل القطارات.

وذكر الموقع أن حالة الطوارئ وقعت على خط السكة الحديدية بين مدينتي أولوموك وأوسترافا، وتوقفت خدمة القطارات، التي كانت تقل مئات الركاب، مساء الأحد، ثم استؤنفت جزئيا بعد بضع ساعات، ومن المتوقع أن تستأنف خدمة السكك الحديدية بشكل كامل اليوم الاثنين.