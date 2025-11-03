قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
أخبار العالم

المشاط تناقش الأوضاع الإقتصادية في إفريقيا خلال مشاركتها بفعالية CNN International

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
هاجر رزق

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، في فعالية لمناقشة "تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية" التي تنظمها شبكة CNN International، فى العاصمة لندن بالمملكة المتحدة، والتى تجمع نخبة من القادة السياسيين وصناع القرار الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لمناقشة دور أفريقيا كقارة محور في عصر التحولات العالمية.  

وتشهد الفعالية، التي تنظمها CNN International، نقاشات معمقة حول مستقبل الاقتصاد الأفريقي، وأدوات القيادة والتحوّل، وسبل تعظيم الفرص الاقتصادية من خلال الابتكار، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وبناء شراكات تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا على مستوى أفريقيا والعالم.

وتستهدف المشاركة المصرية في الفعالية تعزيز دور مصر داخل القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في دعم أولويات التنمية وتعظيم الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في أفريقيا كقارة واعدة تمتلك فرصًا تنموية ضخمة في مجالات التحول الأخضر، البنية التحتية المستدامة، سلاسل الإمداد، وتمويل التنمية.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، بأن أفريقيا أصبحت شريكًا في صياغة مستقبل العالم، وأن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات هو السبيل لبناء عالم أكثر توازنًا واستدامة.

ومن المقرر أن تعقد جلسات نقاشية بقيادة كبار صحفيي CNN مثل كريستيان أمانبور، ريتشارد كويست، زين آشر، جيم سيوتو، إيليني جيوكوس، ولاري مادوو.

الدكتورة رانيا المشاط لندن أفريقيا التحولات العالمية

