سفير التشيك بالقاهرة: سعداء بوقف الحرب في غزة بفضل الجهود المصرية

أعرب سفير التشيك بالقاهرة، إيفان يوكل، عن سعادته بوقف الحرب في قطاع غزة بعد عامين من المعاناة وذلك بفضل الجهود المصرية .. مؤكدا ان الاقتصاد المصري يشهد استقرارا مما يزيد من الثقة في جذب للاستثمار الأجنبي.



جاء ذلك في كلمة السفير التشيكي، التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في الاحتفال بالعيد القومي والقوات المسلحة لبلاده بحضور لفيف من كبار الشخصيات على رأسهم الدكتور خالد العناني الفائز بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ والسفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروببة والسفراء والدبلوماسين المعتمدين لدي مصر.



وأضاف أن تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ منذ 3 سنوات أدى إلى سهولة انعقاد اللجنة العليا المشتركة.. مؤكدا التزام بلاده بدعم الشراكة والتعاون مع الشركاء المصريين.



بدوره، أكد السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن مصر والتشيك يتشاركان في علاقات الصداقة والتعاون التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة.. موضحا أن التشيك تعد شريكا مهما لمصر في مجال الطاقة.



وأوضح أن التشيك أحد أهم الشركاء لمصر في الاتحاد الاوروبي بمجالات الاستثمار والتعاون الصناعي.. مشيرا إلى زيادة في الاستثمارات التشيكية بمصر، خاصة في مجالات التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.



وأفاد بأن العلاقات السياسية بين مصر والتشيك تقوم على أساس الحوار والالتزام المشترك بالقانون الدولي ورؤية دور مصر كشريك هام للاستقرار بالمنطقة.. معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع التشيك بمجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء والسياحة.