«إكرام الوالدين».. رسالة روحية في عظة الأنبا أبانوب بنهضة الملاك ميخائيل بالعياط

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم، عظة روحية بعنوان «إكرام الوالدين»، وذلك خلال ثالث أيام نهضة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، المقامة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعياط.

أهمية طاعة الوالدين

وتناول نيافته في عظته أهمية طاعة الوالدين وبرّهما كوصية إلهية تحمل وعدًا بالبركة، مؤكدًا أن احترام الأب والأم هو أساس لتكوين شخصية مسيحية سوية وبيت مملوء بالمحبة والسلام.

وخلال النهضة، قام نيافة الأنبا أبانوب بتوزيع جوائز مسابقة «فتشوا الكتب» على الفائزين، تشجيعًا لأبناء الكنيسة على دراسة الكتاب المقدس والتعمق في معانيه.

كما قام نيافته بمباركة الشعب، والسلام على كل فرد من الحاضرين، وسط أجواء روحانية دافئة اتسمت بالإيمان والمشاركة والمحبة الأخوية.

واختُتم اليوم الثالث من النهضة بصلوات وتسابيح رفعها الشعب معًا، طالبين شفاعة رئيس الملائكة ميخائيل وبركة العذراء القديسة مريم.