أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
«الرواية تبني الوعي».. الجلسة الثالثة لمؤتمر توثيق وبحوث أدب الطفل تنفتح على الترجمة والنقد والعلاج بالأدب

جمال عاشور

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار الفعاليات العلمية للمؤتمر السنوي العاشر لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، والمنعقد تحت عنوان «روايات النشء واليافعين»، عقدت الجلسة الثالثة التي خُصصت لمحور: روايات الأطفال بين الترجمة والنقد والتوظيف، شارك في الجلسة نخبة من الباحثين المتخصصين في أدب الطفل ودراساته، وناقشت أربعة بحوث علمية تناولت قضايا الترجمة، وتحليل المضامين التربوية، والاتجاهات النقدية، وتوظيف الرواية في العلاج بالأدب.


وقد عكست أعمال الجلسة تنوّع المقاربات البحثية واتساع مساحة الاهتمام بروايات اليافعين، باعتبارها إحدى أهم الوسائل الثقافية في بناء الوعي ودعم هوية الجيل الجديد.

استعرضت الباحثة أ. أماني التفتازاني واقع ترجمة أدب الناشئة واليافعين، مؤكدة محدودية الدراسات العربية المرتبطة به رغم ازدهاره عالميًا. وقدمت تحليلًا تطبيقيًا لسلسلة «الكون الثامن» للكاتبة الروسية مارينا ياسينسكايا، مع الإشارة إلى التحديات الثقافية واللغوية التي واجهت المترجم، مثل ترجمة المفردات التخيلية والأسماء الرمزية، ودعت الباحثة إلى تعزيز حركة الترجمة العربية الموجهة للنشء بما يلائم احتياجات القارئ الشاب.

قدمت الباحثة د. نسرين محمود رضوان دراسة مقارنة بين روايات يعقوب الشاروني وأعمال الكاتب العبري يجآل موسينزون، مركزة على القيم التربوية التي تعكسها النصوص في كل منهما، وأظهرت الدراسة أن الرواية العربية تتجه نحو بناء شخصيات متوازنة ومرتبطة بالقيم الإنسانية والوطنية، بينما تعتمد الرواية العبرية على توجهات أيديولوجية واضحة تهدف إلى تشكيل وعي موجه، وأوصت الباحثة بتعزيز الإنتاج العربي الرصين الموجّه للنشء لمواجهة التحديات الثقافية المعاصرة.


ناقشت  د. داليا مصطفى عبد الرحمن أثر الرقابة بمختلف أشكالها — المؤسسية والمجتمعية والذاتية — في صياغة مضمون أدب اليافعين في الألفية الثالثة. وأوضحت أن تشدد الرقابة قد يؤدي إلى إقصاء أعمال أدبية ذات قيمة تربوية ومعرفية مهمة. واستعرضت الباحثة نماذج عالمية تستبدل المنع بالتصنيف الإرشادي، مؤكدة ضرورة إيجاد توازن يحقق حماية الناشئة دون إقصائهم عن قضايا عصرهم وقدرتهم على التفكير النقدي.


قدم  أ.د. أنور عبد الحميد الموسى دراسة تربط بين الأدب والعلوم النفسية، موضحًا أهمية العلاج بالأدب (Bibliotherapy) في دعم الصحة النفسية للناشئة، وتعزيز الانتماء، ومعالجة الاضطرابات الانفعالية. وبيّن إمكانية توظيف الرواية في البرامج الإرشادية داخل المدارس، بشرط الإشراف المتخصص الذي يوجه التجربة القرائية لضمان الفائدة العلاجية والمعرفية المرجوة.

أكدت الجلسة الثالثة أن روايات اليافعين تُعد ركيزة أساسية في تنمية الوعي، وتوسيع الأفق الثقافي، وبناء الهوية الوطنية. كما شدد الباحثون على ضرورة دعم حركة الترجمة، وتطوير الأدوات النقدية، وتفعيل توظيف الأدب في البرامج التربوية والعلاجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الجيل الجديد على التفاعل الإيجابي مع تحديات الحاضر والمستقبل.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة روايات النشء واليافعين» قضايا الترجمة بناء الوعي

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

