شريف عبد الفضيل: منصب المدير الفني للمنتخب هو الأكبر في الرياضة المصرية

أكد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، أن منصب المدير الفني للمنتخب الأول يعد أكبر منصب رياضي في مصر، مشيرًا إلى أن أي مدير فني لهذا المنصب سيكون دائمًا عرضة للانتقاد والثناء بحسب النتائج.

وقال عبد الفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول هو أكبر منصب رياضي في مصر، وبكل تأكيد ستتعرض للانتقاد في حالة النتائج السلبية، كما تتعرض للثناء والتحية في حال تحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف: "عند الحديث عن إنجازات المدرب المصري، لا يمكن أن نغفل أن المدرب الأعظم هو حسن شحاته الذي حصد لقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية".

وأشار عبد الفضيل أيضًا إلى أن "بكل تأكيد الكابتن حسام حسن خانه التعبير في التصريحات التي أدلى بها"، مؤكدًا على ضرورة أن "يتمالك الكابتن حسام حسن انفعالاته وتصريحاته، فهذا المنصب يتطلب هدوءًا وتركيزًا دائمين".

وشدد عبد الفضيل على أن تحمل مسؤولية تدريب منتخب مصر ليس مهمة سهلة، وأن المدير الفني يحتاج إلى الصبر والرصانة لمواجهة ضغوط الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة قبل البطولات الكبرى.