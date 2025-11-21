قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

استشارية أسرية: فكرة المرأة تشيل البيت لم تعد مؤشر قوة كما يروج البعض

محمد البدوي

أكدت المحامية بالنقض والاستشارية الأسرية نهى الجندي أن فكرة أن "المرأة تشيل البيت" لم تعد مؤشر قوة كما يروج البعض، بل أصبحت  في كثير من الحالات شكلًا من أشكال الاستنزاف النفسي والبدني.

 القِوامة والمسؤولية المالية

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأصل في تكوين الأسرة أن تكون القِوامة والمسؤولية المالية على الرجل، باعتباره الطرف المكلف شرعًا واجتماعيًا ببناء الأسرة والإنفاق عليها.

وأضافت الجندي أن دور المرأة، في الأساس، يتمحور حول تربية الأبناء وإدارة شؤون المنزل، إلا إذا اضطرت للنزول إلى سوق العمل، فالاضطرار شيء والاختيار شيء آخر تمامًا.

 وأكدت أن خروج المرأة للعمل ثم تحمّلها أعباء المنزل كاملة بجانب الإنفاق هو استنزاف من الدرجة الأولى.

وعلقت على سؤال حول السبب الحقيقي وراء إرهاق المرأة العاملة، مؤكدة أن المشكلة ليست في العمل نفسه، بل في توقعات الرجل التي تتضخم بلا حدود، وكأن الزوجة مطالبة بأن تكون موظفة مثالية، وأمًا، وخادمة، ومُنفقة… في الوقت نفسه.


وشددت الجندي على أن مشاركة المرأة في مصاريف المنزل ليست واجبًا ولا فرضًا، بل إن فعلتها فهي "تفضُّل وكرم" منها وليس التزامًا، لأن الأصل أن الرجل هو المسؤول عن الصرف. 


كما أشارت إلى أن كثيرًا من النساء يخرجن للعمل بدافع الحاجة الشخصية أو رغبة في تحقيق الذات، وليس لأن الزوج مقصّر، بل لأن احتياجات الحياة زادت، وضغوط المجتمع تضاعفت.


وأوضحت أنه قد يوجد رجال يمنحون المرأة الحرية الكاملة في العمل، بل ويشجعونها ويؤكدون أن دخلها لها وحدها، وإن رغبت في المساهمة فمرحب بذلك، لكن دون إجبار أو إحساس بالقهر فالمشكلة تبدأ حين تشعر المرأة بأنها مجبرة على أدوار ليست من مسؤوليتها الأساسية.
 

المرأة نهى الجندي الاستنزاف النفسي دور المرأة

