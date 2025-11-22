رئيس حي شمال الغردقة يرفع الإشغالات خلف شركة بيع المصنوعات

كثّف حي شمال الغردقة متابعته الميدانية اليومية لضبط الشارع والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تفقد رئيس الحي، العميد محمد أبو الحسن، المنطقة الواقعة خلف شركة بيع المصنوعات بالسوق القديم، عقب ورود شكاوى بشأن تكدس الإشغالات التي تسببت في تضييق الطريق وتعطيل الحركة.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الحي برفع الإشغالات بالكامل وإعادة فتح الشارع لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، مؤكدًا أن استعادة الانضباط تمثل أولوية في خطة الحي اليومية.

وأجرى العميد محمد أبو الحسن حوارًا مباشرًا مع التجار في المنطقة، شدد خلاله على أهمية الالتزام بترك حرمة الطريق مفتوحة واحترام حق المارة في استخدام الشارع دون عوائق، لافتًا إلى أن الالتزام ينعكس إيجابًا على سهولة عمل المحلات قبل أن يخدم المواطنين.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها أثناء الجولة، تم تحريز الميزان المستخدم في إشغال الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين أصروا على التعدي على حرم الشارع، في إطار سياسة الحي لمواجهة أي تجاوزات تؤثر على النظام العام.

ويؤكد حي شمال الغردقة أن حملات الانضباط ستستمر يوميًا، وأن التعاون بين المواطنين والتجار والأجهزة التنفيذية هو الأساس في الحفاظ على شارع منظم وبيئة ملائمة للجميع.