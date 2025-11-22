خطر يقترب من الأرض.. اصطدام محتمل يهدد الكوكب | ايه الحكاية ؟

تتابع وكالة الفضاء الأميركية ناسا بشكل مكثف حركة مجموعة من الكويكبات التي تعبر قرب الأرض خلال هذا الأسبوع، وسط نشاط سماوي غير معتاد دفع الوكالة إلى تعزيز برامج المراقبة ضمن مشروع تتبع الأجرام القريبة من الأرض NEO.

كويكب 2025 VP1 اقتراب لافت دون مخاطر

ويعد الكويكب 2025 VP1 أبرز هذه الأجرام، إذ يبلغ قطره نحو 11 مترا، أي بحجم يقارب حافلة مدرسية ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض على مسافة 361 ألف ميل، وهي مسافة أقرب من مدار القمر.

ورغم هذا الاقتراب الكبير، تؤكد ناسا أن احتمالات الاصطدام معدومة، مشيرة إلى أن مرور مثل هذه الأجسام الصغيرة يوفر فرصة علمية مهمة لدراسة ديناميكية الكويكبات في الفضاء القريب.

كويكبات أخرى في مسار قريب

كما يمر خلال الأسبوع نفسه الكويكب 2025 VC4 بحجم مماثل وعلى بعد 1.24 مليون ميل، و يصنف الاثنان ضمن فئة الأجرام غير الخطرة ومع ذلك، تسهم بياناتهما في تطوير نماذج التنبؤ المداري التي تعتمد عليها ناسا في إطار جهودها لتعزيز الدفاع الكوكبي.

الكويكب العملاق Orpheus يلفت الأنظار

أما الحدث الأبرز، فهو مرور الكويكب الضخم 3361 Orpheus، الذي يبلغ قطره نحو 430 متراً، وهو حجم يوازي تقريباً مبنى “إمباير ستيت” ويصنف هذا الكويكب ضمن الأجرام المحتمل أن تكون خطرة (PHA)، ليس لوجود تهديد فوري، بل نظراً لحجمه الكبير ومروره النسبي قرب مدار الأرض.

وسيقترب أورفيوس بسرعة تصل إلى 20 ألف ميل في الساعة وعلى مسافة آمنة، إلا أن العلماء يواصلون مراقبته بدقة تحسباً لأي تغيّرات مستقبلية قد تنتج عن تأثيرات الجاذبية.

جهود دفاعية متواصلة لحماية الأرض

وتؤكد ناسا أن مثل هذه الاقترابات تعد أحداثا روتينية، لكنها تبرز أهمية مشاريع المراقبة المستمرة مثل مركز CNEOS، الذي يعمل على جمع وتحليل بيانات الأجرام السماوية لرسم مساراتها بدقة عالية.

كما تشكل هذه البيانات دعماً لبرامج الدفاع الكوكبي، ومنها مهمة DART التي جرى تطويرها بهدف اختبار إمكانية تغيير مسار الكويكبات في حال شكّلت تهديداً مستقبلياً للأرض.

وفي ختام تقاريرها، شددت ناسا على أنه لا يوجد أي خطر وشيك من الكويكبات التي تم رصدها حالياً، مؤكدة أن مراقبة الأجرام الصغيرة وغير المكتشفة بعد تمثل أولوية أساسية لضمان حماية كوكب الأرض على المدى الطويل.

