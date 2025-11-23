مخاوف إسرائيلية من تصعيد كبير يقوده حزب الله بدعم إيراني في ثلاث جبهات

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تقديرات إسرائيلية تتحدث عن استعداد حزب الله لتنفيذ تصعيد "دراماتيكي" ضد إسرائيل، ضمن رؤية إيرانية أوسع لتعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال اندلاع مواجهة متزامنة على ثلاث جبهات رئيسية: إيران ولبنان وغزة، وسط تقديرات بأن طهران تواصل تطوير قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة.

وذكرت "معاريف" أن إيران تعمل على توسيع برنامجها الصاروخي، وزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق، بهدف امتلاك قوة نارية ضخمة تشكّل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.

وترى تل أبيب، وفق الصحيفة، أن طهران تدرك صعوبة خوض مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك تعمد إلى تعزيز شبكة حلفائها في المنطقة، من الحوثيين في اليمن إلى الميليشيات في العراق وسوريا، وصولًا إلى حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، إضافة إلى محاولات تغذية الضفة الغربية ببنى مسلحة جديدة.

وفي السياق اللبناني، تقول الصحيفة إن إيران تعمل على تمكين حزب الله من بناء قوة هجومية قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي، مستفيدة – بحسب التقديرات الإسرائيلية – من ضعف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية.

وأشارت "معاريف" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عملياته لإحباط تسليح حزب الله، عبر ضربات جوية يومية تستهدف عناصر تعمل على توسيع قدرات الحزب، إضافة إلى مهاجمة مستودعات ومنصات إطلاق يعتقد أنها تنقل عبر البقاع وحتى شمال الليطاني.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتبر المواجهة القادمة مسألة "توقيت فقط"، وليس احتمالًا قابلًا للنقاش، في ظل ما تصفه بفشل الجيش اللبناني في كبح تعاظم قوة حزب الله.