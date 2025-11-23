قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
برلمان

عمرو رضوان: قمة العشرين تكشف الثقة الدولية بقدرة مصر على إعمار غزة

عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أشاد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بمشاركة مصر في قمة العشرين 2025 المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ، مؤكداً أن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أعمال القمة، وإعلانه استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي للإعمار المبكر في قطاع غزة، يمثلان تحولاً استراتيجياً يعكس عودة الثقل الإقليمي والدولي لمصر في ملفات الشرق الأوسط، ويؤكد قدرتها على التأثير في مسارات القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال رضوان:" إن وجود مصر في هذا التجمع العالمي رفيع المستوى يعيد التأكيد على أن القاهرة باتت لاعباً مركزياً في إعادة صياغة موازين القوة إقليمياً، خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، موضحاً أن ملف إعادة إعمار غزة انتقل اليوم من كونه ملفاً إنسانياً عاجلاً إلى كونه محوراً لإعادة ترتيب البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من الدور المصري ركناً أساسياً في أي رؤية مستقبلية".

وأضاف رضوان، أن إعلان استضافة مؤتمر دولي للإعمار المبكر يُعد رسالة سياسية واضحة بأن مصر تتقدم المشهد ولا تقف عند حدود متابعة الأحداث، بل تبادر وتتحرك وتجمع الأطراف المعنية والمؤسسات التمويلية والإنسانية على طاولة واحدة، بهدف وضع خطة عملية قابلة للتنفيذ تتجاوز الشعارات والمواقف النظرية، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من دمار واسع طاول البنية التحتية، وشبكات الطاقة، والمستشفيات، والمدارس، والمرافق الحيوية.

وأوضح رضوان، أن مصر تتحرك في اتجاهين متكاملين؛ الأول يتعلق بإجراءات فورية لحماية المدنيين ووقف التصعيد وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية، أما الاتجاه الثاني فيركز على خطة أوسع تقوم على الربط بين الإعمار والتنمية المستدامة والاستقرار، باعتبار أن التنمية تمثل المدخل الحقيقي للحيلولة دون تجدد دائرة الصراع، وفتح آفاق اقتصادية جديدة تضمن مصالح كافة الأطراف وتُعيد بناء الثقة.

وأشار ، إلى أن وجود مصر في قمة العشرين يرسل إشارة واضحة للعالم بأنها دولة فاعلة تمتلك رؤية واستراتيجية متماسكة، وتتمتع بقدرة تفاوضية تؤهلها لتنسيق جهود دولية واسعة، وهو ما انعكس في اللقاءات المكثفة التي عقدها الوفد المصري مع قيادات دولية ومسؤولين رفيعي المستوى على هامش القمة، بهدف تعزيز آليات الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية.

وأكد رضوان، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات مصرية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الشراكات وبناء آليات تمويل مستقرة لبدء مشروعات الإعمار في غزة بصورة عملية، مشدداً على أن القاهرة اليوم تمتلك القدرة والإرادة لقيادة هذا الملف نحو نتائج واقعية تُعيد الأمل لشعب القطاع وتدعم استقرار المنطقة بأكملها.

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
