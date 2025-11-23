قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة المنصورة تنظّم فعالية حول «دور الإعلام والمسرح في تعزيز جودة الحياة لذوي الهمم»

جاتب من اللقاء
جاتب من اللقاء
همت الحسينى

نظّم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة فعالية توعوية موسّعة بعنوان «دور الإعلام والمسرح في تحقيق جودة الحياة لدى ذوي الهمم»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» الهادفة إلى دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تأكيدًا لالتزام الجامعة بتطوير منظومة الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي المقدّمة لهذه الفئة.

أقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة نانيس البلتاجي، مدير المركز، والدكتور إبراهيم أبو زيد، نائب المدير، وبمشاركة من قيادات كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة سحر توفيق نسيم، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة شحته عايد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فايزة أحمد عبد الرازق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، شريف أشرف، مدير رعاية الطلاب، والدكتورة نورا عاطف، وهبة خيري، مسؤولا النشاط بالكلية.

وأكدت الدكتورة سحر توفيق نسيم، أن الإعلام والمسرح يمثلان رافدين أساسيين في دعم الأطفال من ذوي الهمم، لما لهما من دور مباشر في تنمية الوعي، وتوسيع آفاق الإدراك، وتعزيز مهارات التعبير لدى الطفل.

وأضافت أن كلية التربية للطفولة المبكرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تُعِدّ معلمات قادرات على التعامل بكفاءة مع احتياجات الأطفال المختلفة

كما قدّمت الدكتورة فاطمة شحته محاضرة موسّعة حول برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تمكين المعلمة من دعم الطفل وفق أساليب علمية حديثة تراعي نموّه وقدراته.

وأكدت أن إعداد الطفل بصورة متوازنة يعتمد على فهم شخصيته، وتنمية مهاراته اليدوية، وتقييم تحصيله التعليمي، بالإضافة إلى إعداد برامج وقائية وتشخيصية وعلاجية وإرشادية، وبناء منظومة تربوية متكاملة تُشرك الأسرة في جهود الدعم، وتعزّز التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

 كما أشارت إلى أهمية تعليم المفاهيم الحياتية مثل الوعي المروري والبيئي بما يتناسب مع قدرات الأطفال من ذوي الهمم، مع التركيز على الأساليب المحسوسة لتنمية اللغة والتواصل لديهم، إلى جانب تدريب المعلمات على التعامل مع الإعاقات اللفظية والحركية بما يمكّن الأطفال من الاندماج المجتمعي والمهني في المستقبل.

و تناولت الدكتورة فايزة أحمد عبد الرازق دور المسرح في دعم الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكدة أن المسرح يُعد أحد أكثر الوسائط التربوية فعالية نظرًا لقدرته على التعبير، والتحفيز، وتعزيز الثقة بالنفس.

وأوضحت أن تصميم أعمال مسرحية ملائمة يتطلب دراسة خصائص نمو الطفل، واختيار شخصيات قريبة من بيئته

و أكدت الدكتورة نانيس البلتاجي أن مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مستمر في تنفيذ البرامج والندوات التي تعزز ثقافة الدمج داخل الجامعة، مشددة على أن الإعلام والفنون يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة لدى ذوي الهمم، وفي تمكينهم من المشاركة الفعالة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وأشادت بالدعم المستمر من إدارة الجامعة للمبادرات النوعية التي تضع الطالب في صدارة أولوياتها، وتدعم دوره في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنسانية.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من طلاب الجامعة الذين عبّروا عن اهتمامهم بالمحتوى المقدم، وحرصهم على فهم دور الإعلام والمسرح في تطوير قدرات الأطفال من ذوي الهمم، بما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب بأهمية الفنون والإعلام كأدوات لتغيير الواقع وتحسين جودة الحياة.

الدقهلية جامعه المنصوره الاعلام

