محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري الطويلة بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء كوبري الطويلة على ترعة الساحل بمركز طلخا، للوقوف على معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، والذي تجري فيه الأعمال بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري.

وأوضح المحافظ أن الكوبري يهدف إلى توفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وراحتهم هي الأولوية والمهمة الأساسية.

وشدد على المقاول المنفذ ضرورة تكثيف العمل والإسراع في إنجازه، والانتهاء من إنشاء الكوبري وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وكلف المحافظ، إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة التنفيذ ميدانيًا وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء من الكوبري في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن الكوبري الجديد سيُحَقِّقَ سهولة انتقال المواطنين والسيارات، ويوفر معبرًا آمنًا بين الجانبين، ما يُحَسِّنُ الانسياب المروري، كما أكد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء عبورهم.