قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إشغالات المحال للشوارع العامة، في إطار جهوده المستمرة في الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المرور بالشوارع.

حيث شملت قرارات محافظ الدقهلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض غرامة يومية على إشغالات المحلات للشوارع، على أن تُحتسب قيمتها طبقاً لمساحة الإشغال بالشارع، كما وجه المحافظ بغلق أي محل في حال تكرار المخالفة، على ألا يُعاد فتحه إلا بعد العرض الشخصي على المحافظ.

وشدد على أهمية تحصيل حق الدولة، ومنع كافة أشكال التلوث البصري في الشوارع، ورفع كافة أنواع الإشغالات غير المرخصة لتيسير حركة السير والمرور أمام المواطنين.

كما أمر المحافظ برفع كافة الإشغالات حول اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، مع تطبيق أقصى الغرامات على المخالفين، وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وحرصاً على مصالح المواطنين، حيث تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أية تجمعات مخالفة فوراً.

جاءت هذه القرارات خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم في شوارع مدينتي المنصورة وطلخا، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.