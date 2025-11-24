125 مرشحا يتنافسون علي 11 مقعدا في انتخابات مجلس النواب بالمنوفية

فتحت اللجان الانتخابية اليوم في محافظة المنوفية أبوابها لاستقبال الناخبين في اول أيام انتخابات مجلس النواب والتي تستمر علي مدار يومين.

وتجري اعمال التصويت علي مدار اليوم من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء.

يتنافس في محافظة المنوفية 125 مرشحا في 6 دوائر انتخابية وذلك للفوز بـ 11 مقعد بمجلس النواب بمحافظة المنوفية.

ويتنافس29 مرشحا بدائرة مركز شبين، 20مرشحا دائرة قويسنا وبركة السبع، 26 مرشحا دائرة تلا والشهداء، 19 مرشحا دائرة أشمون، 9 مرشحين دائرة الباجور، و22 مرشحا دائرة منوف والسادات.

كما تم تجهيز 500مقر انتخابي و (1) لجنة عامة و (541) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 973 ألف 483 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.

واكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ان هناك تنسيق وتعاون تام بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها، مكلفاً جميع الأجهزة التنفيذية بتوفير وتسخير كل الإمكانيات للخروج بالإنتخابات بشكل لائق وحضاري لما لهذه الانتخابات من أهمية فى كونها عرسا ديمقراطيا ومهمة بناء دولة ديمقراطية ، لافتاً أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

وأصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميدانى على مدار الساعة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ، والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف العام أولاً بأول على مدار اليوم وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين، والتواصل المباشر مع جميع الأجهزة المعنية لتيسير عملية التصويت.

كما شدد أبو ليمون على ضرورة التأكد من مدي جاهزية المقرات واللجان الانتخابية ، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمتابعة المستمرة لتعزيز إجراءات أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولاً بأول وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للجان الإنتخابية بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على اليقظة التامة والتصدي بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقـار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة ، فضلاً عن التنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه وتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى الواقعة باللجان ، وكذا عدم قطع التيار الكهربائى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها والتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ مفاجئة قد تحدث حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

هذا وتناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية ، وتخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والإستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.