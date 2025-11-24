قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خدمات طبيية مجانية للناخبين في محافظة الاسماعيلية .. شاهد

الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتأمين الطبي لعملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ سواء للقائمين على العملية الانتخابية أو السادة المواطنين.

وتواصل فرق الرعاية الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية تقديم الخدمات الطبية المجانية للقائمين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ و المواطنين .

يذكر أنه بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن خطة التأمين الطبي خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت اليوم الاثنين وتستمر علي مدار يومين.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية وقيام أقسام "ترصد الأمراض "المعدية، مراقبة الأغذية وصحة البيئة بأعمالهم في محيط اللجان الانتخابية، فضلًا عن قيام فرق المكافحة بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.

ووجَّهت برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدة على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات.

تأتي هذه الجهود لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

وقامت محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:
مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx
 

الإسماعيلية انتخابات نواب الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

