الهيئة الوطنية للانتخابات: سير التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية هادئ ومنظم
البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء
الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور
رئيس حي طرة تتفقد اللجان الانتخابية.. وتؤكد: العملية تسير في هدوء| صور
محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين
حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي
ريهام حجاج تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمنطقة الزمالك .. صور
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية
تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر
الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس
مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القبض على طرفي مشاجرة بشمال سيناء

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بشمال سيناء وقيام أحد طرفيها بإصطحاب أفراد الطرف الآخر بإحدى السيارات ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين"أحدهما مصاب بسحجات متفرقة")، طرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العريش ، لخلافات سابقة بين الطرفين حول المزاح تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب وقاموا بإصطحابهما بسيارة قيادة أحدهم ولاذوا بالهرب .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

