القبض على طرفي مشاجرة بشمال سيناء

كشفت الأجهزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بشمال سيناء وقيام أحد طرفيها بإصطحاب أفراد الطرف الآخر بإحدى السيارات ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين"أحدهما مصاب بسحجات متفرقة")، طرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العريش ، لخلافات سابقة بين الطرفين حول المزاح تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب وقاموا بإصطحابهما بسيارة قيادة أحدهم ولاذوا بالهرب .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.