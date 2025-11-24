قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قومي حقوق الإنسان يدعم طلاب الثانوية ببرنامج تدريبي لتعزيز الثقافة الحقوقية

لقاء المجلس القومي مع اتحاد طلاب الثانوية بالقاهرة
لقاء المجلس القومي مع اتحاد طلاب الثانوية بالقاهرة
الديب أبوعلي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان"لجنة التدريب" لقاءً تدريبيًا لممثلي اتحاد طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، وبمشاركة عدد من الباحثين من الأمانة الفنية.

وأكد كارم حرص المجلس على تقديم محتوى حقوقي يستند إلى مراجع راسخة ومعايير دولية، مؤكدًا أن إعداد طلاب قادرين على نقل المعرفة داخل مدارسهم يُمثل خطوة مهمة في نشر الثقافة الحقوقية بين فئات الشباب وإتاحة المعرفة الحقوقية للطلاب القادرين على نقلها إلى محيطهم الدراسي.

وشدد رئيس المجلس على أن العمل الحقوقي يقوم على فهم راسخ لمصادره الأصلية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي، باعتبارهما الإطار المرجعي لأي طالب يسعى إلى إدراك طبيعة الحقوق وحدود ممارستها.

وأكد أن المحتوى المطروح في هذا البرنامج يمثل خطوة أولى نحو إعداد مجموعة قادرة على نقل المعرفة بصورة منضبطة وموثوقة.

وأضاف أن معيار نجاح البرامج التدريبية لا يرتبط بعدد الجلسات بل بقدرة المشاركين على استيعاب المفاهيم وإعادة نقلها داخل بيئتهم المدرسية، مشيرًا إلى أن المجلس يراهن على هذه المجموعة في تعزيز الوعي الحقوقي بين زملائهم.

وأكد عبد الرحمن، أن حقوق الإنسان جزء أصيل من البناء الدستوري، وأن إدراك هذا الأساس يساعد الطلاب على فهم العلاقة بين الحق ومساحة ممارسته ، وأن هذا البرنامج التدريبي يعتمد على منهج مباشر قائم على النصوص والمبادئ العامة،والأطر العملية التي تساعد الطالب على التمييز بين الحق والمسؤولية، وفهم النقاط التي يتعامل معها المجلس.

وأضاف أن لجنة التدريب تعمل على إدماج الطلاب في حوارات مفتوحة، تسمح لهم بطرح الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالقضايا الحقوقية المطروحة في المجتمع بما يعزز قدرتهم على التحليل والفهم.

واختُتم اللقاء بتأكيد المجلس استمرار برامج التدريب المتخصصة الموجهة لفئة الطلاب، باعتبارهم عنصرًا فاعلًا في دعم نشر الثقافة الحقوقية داخل مجتمعهم المدرسي، وتعزيز التواصل معهم في المراحل المقبلة لضمان البناء على ما تم تحقيقه في هذا البرنامج.

المجلس القومي لحقوق الإنسان المرحلة الثانوية طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة اتحاد طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة الثانوية محافظة القاهرة طلاب الثانوية العامة

