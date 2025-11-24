أمين تنظيم الجيل يشيد باختفاء الدعاية حول اللجان بانتخابات النواب

أدلى الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنة مدرسة الطبري بالشروق.

وأكد قاسم، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن الساعات الأولى من اليوم الانتخابي شهدت اختفاءً كاملًا للدعاية الانتخابية في محيط اللجان، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وميسر دون أي معوقات.

وأشار أمين التنظيم إلى أن نسبة المشاركة خلال الساعات الصباحية جاءت جيدة،مرحبًا بالوعي الذي يبديه المواطنون وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن المشهد الانتخابي يعكس حالة من الانضباط والالتزام من قبل الناخبين والقائمين على اللجان على حد سواء.