تراجع طفيف في أسعار النفط مع تفاؤل باتفاق سلام روسي أوكراني

أخبار العالم

أ ش أ

سجلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم (الثلاثاء) ، متأثرة بتنامي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية بين روسيا وأوكرانيا، بينما حدّت العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت حديثًا على أكبر شركات النفط الروسية من حجم الخسائر.

وبرغم تحقيق الأسعار بعض المكاسب أمس الاثنين، فإنها تواصل التعرض لضغوط قوية بعد خسائر حادة في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد المخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب العالمي، ولم تُسهم رهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر في دعم الأسعار، خاصة مع محافظة الدولار على استقراره.

وتراجع خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.3% إلى 63.20 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 58.72 دولارًا للبرميل؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي. 

وأظهرت تقارير أمس الاثنين أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين يعملون سويًا على صياغة خطة شاملة لإنهاء الحرب مع روسيا؛ كما أعلن الجانبان عن خطة معدلة عقب محادثات سلام في جنيف امس الاول الأحد، رغم عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة حولها.

وكشفت واشنطن، في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطة من 28 بندًا لإنهاء الحرب، لكنها تعرضت لانتقادات بدعوى أنها تميل لصالح المصالح الروسية.

وتضغط احتمالات انتهاء الحرب المستمرة منذ سنوات على أسواق النفط، بالنظر إلى أن استعادة الصادرات الروسية لسلاسلها الطبيعية قد يعزز الإمدادات عالميًا.

وقد يؤدي أي ارتفاع إضافي في المعروض إلى زيادة تخمة الأسواق، وهو ما قد يفاقم فائض الإمدادات المتوقع خلال العام المقبل.

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

