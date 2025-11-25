قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ذكرى رحيل الفنانة ماري كويني.. مكتشفة النجوم ورائدة صناعة السينما

الفنانة ماري كويني
الفنانة ماري كويني
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مارى كويني إحدى رائدات السينما المصرية، إذ بدأت مسيرتها منذ طفولتها وشاركت في تطوير الصناعة فنيا وتقنيا.. وقد تركت بصمة واضحة في التمثيل والإنتاج، جعلتها من أهم الأسماء في تاريخ الفن العربي.


ولدت ماري بطرس يونس عام 1916 في بلدة تنورين شمال لبنان، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1922 مع والدتها وشقيقتها بعد وفاة والدها، لتقيم في منزل خالتها الفنانة والمنتجة آسيا داغر وعمها الصحفي أسعد داغر.. في هذه البيئة الفنية نشأت موهبتها المبكرة التي مهدت لها طريقا طويلا في عالم السينما.


بدأت ماري كويني مشوارها الفني عام 1929 عندما رشحها المخرج وداد عرفي للظهور في فيلم «غادة الصحراء» أمام خالتها آسيا، وكانت في الثانية عشرة من عمرها. وبعد نجاح تجربتها الأولى واصلت الظهور في أفلام أخرى من بينها «بنت الباشا المدير» و«وخز الضمير» عام 1931 مع الفنان أحمد جلال.. ومع خالتها آسيا والمخرج أحمد جلال، كونت ماري أحد أشهر ثلاثيات السينما المصرية في بداياتها، حيث تعاونوا في التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو والحوار، وأسسوا معا شركة «لوتس» للإنتاج السينمائي التي لعبت دورا مهما في تطوير الصناعة.


توطدت العلاقة بينها وبين أحمد جلال بمرور الوقت، وتوجت بالزواج عام 1940، وأنجبا ابنهما نادر الذي أصبح لاحقا أحد أبرز مخرجي جيله.. وفي عام 1944 أسس الزوجان «استوديو جلال»، الذي أصبح ثاني أكبر استوديو سينمائي في مصر بعد استوديو مصر، وقدما من خلاله مجموعة من الأعمال التي أثرت في تاريخ السينما، كما تابعت ماري شغفها بعمل المونتاج، فكانت من أبرز المونتيرين في الأربعينيات، وأسهمت بخبرتها في تطوير الأساليب التقنية، حتى أصبحت أول من أدخل معمل ألوان سينمائي إلى الشرق الأوسط عام 1957، في خطوة أحدثت نقلة نوعية في الصناعة.


شاركت ماري كويني في بطولة 22 فيلما، من بينها «عيون ساحرة»، «أم السعد»، «شجرة الدر»، «نساء بلا رجال»، «رباب» و«الهام»، وتركت حضورا مميزا في كل دور قدمته، كما أنتجت عددا كبيرا من الأفلام البارزة، منها «أمير الأحلام»، «عودة الغائب»، «كنت ملاكا»، «ظلموني الناس»، «إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات»، «المليونير الفقير» وغيرها من الأعمال التي أصبحت علامات في السينما المصرية.. وفي عام 1972 أنتجت الفيلم الأول لابنها نادر جلال «غدا يعود الحب»، بينما كان آخر أعمالها الإنتاجية فيلم «أرزاق يا دنيا» عام 1982.


لم يكن دورها مقتصرا على الإبداع الفني فحسب، بل كانت أيضا وراء اكتشاف عدد من كبار المخرجين والفنانين الذين أصبحوا من أعمدة السينما المصرية، مثل حسن الإمام، إبراهيم عمارة، ويوسف شاهين الذي أنتجت له مجموعة مهمة من أفلامه المبكرة، كما ساهمت في تقديم وجوه فنية بارزة مثل شكري سرحان ويحيى شاهين ومحسن سرحان، وكانت من أوائل الداعمين للفنانة فاتن حمامة في بداية مشوارها.


حصلت ماري كويني خلال مسيرتها الطويلة على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية عام 1958 عن فيلم «حب من نار»، وشهادة تقدير من مهرجان الهند الدولي عن فيلم «ابن النيل»، إلى جانب جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم «بدور» عام 1974، تقديرا لإسهامها العميق في السينما المصرية.


رحلت ماري كويني في 25 نوفمبر 2003 عن عمر ناهز 87 عاما، بعدما تركت إرثا فنيا كبيرا لا يزال حاضرا في ذاكرة السينما العربية، إرثا استكمله حفيدها المخرج أحمد نادر جلال، ليبقى اسمها علامة مضيئة في تاريخ الفن وريادة المرأة العربية.

