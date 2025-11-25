إنبي تفوز بجائزة MEED العالمية عن مشروع حقل شمال صفا

حصدت شركة إنــبى جائزة أفضل مشروع لعام 2025 في مجال الطاقة على مستوى مصر - للعام الرابع على التوالي - من مؤسسة Middle East Economic Digest (MEED) المتخصصة في متابعة مشروعات وأخبار منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن أعمالها في مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح شركة بترول خليج السويس "جابكو".

جاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي “MEED Projects Awards 2025” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة إنــبى تواجدت في قائمة أفضل 6 مشروعات في مجال الطاقة على مستوى الشرق الأوسط تميزت بالإبداع التكنولوجي، والتميز الهندسي، والابتكار والاستدامة.

يأتي ذلك بعد منافسة قوية مع أكثر من 360 مشاركة ملهمة في 17 فئة متنوعة، ما يضع الشركة جنبًا إلى جنب مع كبرى شركات الـEPC العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ويجسد مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري نموذجًا متقدمًا في تنفيذ المشروعات البحرية في قطاع البترول المصري، حيث تضم المنصة البحرية 9 آبار: 4 آبار لإنتاج الزيت، وبئرين لحقن المياه، و3 آبار مستقبلية. ويتم نقل إنتاج الزيت إلى منصة رمضان 6 البحرية عبر خطوط أنابيب بحرية بقطر 12 بوصة وطول 10 كم، بينما يتم حقن المياه عبر خط أنابيب بقطر 8 بوصات وطول 11 كم من منصة 10 يوليو البحرية.

ويسهم المشروع في تعظيم الاستفادة من احتياطيات تفوق 100 مليون برميل، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج، ويعكس في الوقت ذاته ريادة شركة إنــبى في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وابتكار ومسئولية بيئية.

وأشادت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود جميع فرق العمل في شركة إنبي، موجهة الشكر لهم على هذا الإنجاز الذي يعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات الهندسة والإنشاءات في قطاع الطاقة.