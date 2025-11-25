قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إنبي تفوز بجائزة MEED العالمية عن مشروع حقل شمال صفا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أمل مجدى

حصدت شركة إنــبى جائزة أفضل مشروع لعام 2025 في مجال الطاقة على مستوى مصر - للعام الرابع على التوالي - من مؤسسة Middle East Economic Digest (MEED) المتخصصة في متابعة مشروعات وأخبار منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن أعمالها في مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح شركة بترول خليج السويس "جابكو". 

جاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي “MEED Projects Awards 2025” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة إنــبى تواجدت في قائمة أفضل 6 مشروعات في مجال الطاقة على مستوى الشرق الأوسط تميزت بالإبداع التكنولوجي، والتميز الهندسي، والابتكار والاستدامة.

يأتي ذلك بعد منافسة قوية مع أكثر من 360 مشاركة ملهمة في 17 فئة متنوعة، ما يضع الشركة جنبًا إلى جنب مع كبرى شركات الـEPC العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ويجسد مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري نموذجًا متقدمًا في تنفيذ المشروعات البحرية في قطاع البترول المصري، حيث تضم المنصة البحرية 9 آبار: 4 آبار لإنتاج الزيت، وبئرين لحقن المياه، و3 آبار مستقبلية. ويتم نقل إنتاج الزيت إلى منصة رمضان 6 البحرية عبر خطوط أنابيب بحرية بقطر 12 بوصة وطول 10 كم، بينما يتم حقن المياه عبر خط أنابيب بقطر 8 بوصات وطول 11 كم من منصة 10 يوليو البحرية.

ويسهم المشروع في تعظيم الاستفادة من احتياطيات تفوق 100 مليون برميل، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج، ويعكس في الوقت ذاته ريادة شركة إنــبى في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وابتكار ومسئولية بيئية.

وأشادت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود جميع فرق العمل في شركة إنبي، موجهة الشكر لهم على هذا الإنجاز الذي يعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات الهندسة والإنشاءات في قطاع الطاقة.

انبى بترول حقل بترول

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

مركز المعلومات

معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

بحوث الصحراء

الزراعة: حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي

الدكتور عبد الغفار شديد

مؤسسة زاهي حواس تنعى الدكتور عبد الغفار شديد: قامة علمية وفنية بارزة

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

