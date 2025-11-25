قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جوائز بالملايين تنتظر المتأهلين إلى المرحلة الأخيرة من مسابقة وزارة الاتصالات DIGITOPIA

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السبت المقبل، ختام مسابقة "DIGITOPIA" والإعلان على الفائزين بمجموع جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه والجائزة الكبرى مليون جنيه. 

وتعد مسابقة "DIGITOPIA" أكبر مسابقة وطنية لدعم الإبداع الرقمى واكتشاف المبتكرين.

تقام المرحلة الأخيرة من النسخة الأولى من مسابقة "DIGITOPIA" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومى الجمعة والسبت المقبلين ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجارى بمركز ابداع مصر الرقمية بالجيزة بعد تأهل ٧٢ فريقًا يضم أكثر من ٣٠٠ متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم فى معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا فى تنمية المجتمع المصرى.

ومن المقرر أن تعقد التصفيات والتحكيم النهائى والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية فى مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية الجمعة والسبت ٢٨ و٢٩ نوفمبر.  ويشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن الفائزين فى احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة مساء السبت، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من ١٠ ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمى.

وتعد DIGITOPIA أكبر مسابقة وطنية من نوعها والأوسع انتشاراً، إذ نجحت منذ انطلاقها فى جذب أكثر من ٢٥ ألف مبتكر كونوا ٦٥٠٠ فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الثالثة للمسابقة، واصل أكثر من 700 فريق العمل على مدى ثلاثة أسابيع لتحويل أفكارهم المبدئية إلى حلول تكنولوجية متكاملة، مدعومة بندوات تفاعلية للتوجيه الفنى والتقنى قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كما تميزت المشاركات بتنوعها على مستوى الفئات العمرية، بدءاً من مرحلة ما قبل الجامعى، مروراً بالجامعيين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وحديثى التخرج، وصولاً إلى رواد الأعمال. ويعكس هذا التنوع ثراءً علمياً وجغرافياً كبيراً، حيث حملت الفئات العمرية عناوين رمزية لطبيعة مشاركتها وهى: مستكشف الأثر لمرحلة الابتدائى، وصانع الأثر للاعدادى والثانوى، ومبتكر الأثر لطلبة الجامعات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال.

ويشارك فى تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيراً ومتخصصاً فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، لتقييم الأفكار والنماذج المطورة.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية، وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، و IT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد