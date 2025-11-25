قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: شائعات الإخوان لم تُفلح في تشويه المشهد الانتخابي

تامر الحبال، قيادي بحزب مستقبل وطن
تامر الحبال، قيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس حالة وعي متنامية لدى المواطنين، الذين أدركوا أن التغيير يبدأ من صندوق الانتخابات، وأن الصوت الواحد يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وقال الحبال ، إن الإقبال الملحوظ أمام اللجان منذ الساعات الأولى للصباح يؤكد أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره ومسؤوليته الوطنية، موضحًا أن الهتاف الحقيقي اليوم هو:
"صوتك هو قوتك.. صوتك للتغيير.. صوتك لمستقبل أقوى."

وأضاف أن رسائل المواطنين كانت واضحة، فهم ينزلون من أجل أبنائهم، ومن أجل مناطقهم، ومن أجل حقوقهم، معتبرًا أن كثافة التصويت هي أفضل رد على أي محاولة لبث اليأس أو التشكيك.

وأشار الحبال إلى أن شائعات جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية لم تنجح في التأثير على إرادة الناخبين أو إفساد المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن الوعي الشعبي كان أقوى من محاولات التضليل، وأن الدولة المصرية باتت تمتلك مجتمعًا قادرًا على التمييز بين الحقيقة والفبركة.

وشدد على أن المشاركة الواسعة جاءت لتؤكد أن المواطن المصري لا يستجيب إلا لصوت مصلحته وصوت وطنه، وأن الحملات المنظمة للتشويه سقطت أمام مشهد الطوابير الممتدة أمام اللجان.

و أدلى المهندس تامر الحبال بصوته اليوم في مدرسة سيزار النبرواي بمصر الجديدة ، داعيًا جميع المواطنين إلى استكمال هذا المشهد المشرّف والمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

