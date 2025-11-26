قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
دعاء الصباح لتيسير الرزق.. لا تغفل عن دعوة تجلب لك الخير كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب شيوخ عن حماة الوطن: المرحلة الثانية من الانتخابات أكثر نزاهة

الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت مختلفة بشكل واضح عن المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومنح المواطنين ثقة أكبر في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو مجاملات.

وأوضح نصر الدين، خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة المقدم من الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الأجواء المحيطة بالمرحلة الثانية بدت أفضل وأكثر تنافسية، لافتاً إلى أن عدداً من الدوائر شهد منافسة بين مرشحين من أحزاب متعددة، من بينها دائرة حلوان التي خاض السباق فيها مرشحون من حماة الوطن ومستقبل وطن وأحزاب جديدة ومستقلون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد مرتكزات العمل الحزبي هو السعي لتمثيل أوسع شريحة ممكنة داخل البرلمان، مؤكداً أن حزب حماة الوطن يعمل وفق رؤيته وبرنامجه السياسي لزيادة عدد المقاعد التي يمكنه الفوز بها بهدف تحقيق أهدافه وخدمة المواطنين.

مجلس الشيوخ حماة الوطن نتخابات مجلس النواب مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد