نائب شيوخ عن حماة الوطن: المرحلة الثانية من الانتخابات أكثر نزاهة

أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت مختلفة بشكل واضح عن المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومنح المواطنين ثقة أكبر في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو مجاملات.

وأوضح نصر الدين، خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة المقدم من الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الأجواء المحيطة بالمرحلة الثانية بدت أفضل وأكثر تنافسية، لافتاً إلى أن عدداً من الدوائر شهد منافسة بين مرشحين من أحزاب متعددة، من بينها دائرة حلوان التي خاض السباق فيها مرشحون من حماة الوطن ومستقبل وطن وأحزاب جديدة ومستقلون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد مرتكزات العمل الحزبي هو السعي لتمثيل أوسع شريحة ممكنة داخل البرلمان، مؤكداً أن حزب حماة الوطن يعمل وفق رؤيته وبرنامجه السياسي لزيادة عدد المقاعد التي يمكنه الفوز بها بهدف تحقيق أهدافه وخدمة المواطنين.