الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
صفقة يناير المنتظرة .. مهاجم كوري المنشأ وثلاثي الجنسية على ردار الأهلي
اقتصاد

بعد تدريب 650 مزارعًا .. «إنجازات» تفوز بجائزة الثنائي المبتكر لعام 2025

وكالات

حصدت «إنجازات» جائزة «الثنائي المبتكر» ضمن جوائز روّاد الأعمال في مصر (EEA) لعام 2025، تقديراً للشراكة التي تجمعها مع  نستله في تطوير منظومة توريد محلية تعتمد على مدخلات زراعية مستدامة وتستهدف خفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة، من المزرعة وصولاً إلى مراحل التصنيع.

وجاء التكريم ليعكس نموذجاً تعاونياً بدأ عام 2024، حين بدأت نستله في البحث عن شريك محلي قادر على توفير مدخلات زراعية أكثر كفاءة، وتحسين استهلاك المياه والطاقة في شبكة المزارعين المتعاملين معها. 

وقد طورت «إنجازات» إطاراً تشغيلياً يعتمد على البنية التحتية النظيفة كخدمة، مع توفير برامج تدريب للمزارعين وإحلال الإنتاج المحلي بديلاً عن المدخلات المستوردة، بما يسهّل على المزارع والشركات تبنّي الحلول دون استثمارات مسبقة.

 نفّذ البرنامج حتى الآن تدريباً لأكثر من 650 مزارعاً وخبيراً زراعياً، مع خطة للوصول إلى 5 آلاف مزارع خلال السنوات المقبلة. 

وقال محمد الدمرادش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنجازات»، إن الشراكة مع نستله أسهمت في تشغيل بنية تحتية للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات، وتحقيق كفاءة مرتفعة في إدارة المياه، إلى جانب توسعة تطبيقات الزراعة التجددية في عدة مناطق زراعية داخل مصر. 

وأشار إلى أن الجائزة تعكس جهوداً متواصلة لتمكين المزارعين وتطوير عمليات تعتمد على مصادر محلية أكثر استدامة.

وتأتي الشراكة ضمن التوسع الذي تقوم به «إنجازات» في تطوير حلول البنية التحتية النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية والمياه وخدمات الدعم الزراعي. وتدير الشركة حالياً مشروعات تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، وقدرات تشغيل للطاقة الشمسية تبلغ 63 ميجاوات، إلى جانب إدارة أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. كما تعمل الشركة على برامج موسّعة لبناء القدرات في قطاعي المياه والطاقة مع توجه لزيادة انتشارها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل التوسع في لبنان وأبوظبي.

إنجازات الثنائي المبتكر EEA مدخلات زراعية مراحل التصنيع

