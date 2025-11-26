التنمية المحلية: أكثر المشاركين في انتخابات النواب من الشباب والسيدات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التنمية المحلية تابعت على مدار يومين كاملين سير العملية الانتخابية في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أجرت عدداً من الاتصالات مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان في المواعيد المحددة، والتأكد من توفير سبل الراحة والتيسيرات اللازمة للناخبين بما يضمن سهولة ويسر عملية التصويت.

وأوضح أن المحافظين أكدوا انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، مشيرين إلى توافد ملحوظ من الشباب والنساء وكبار السن، بما يعكس وعياً وطنياً بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وتابع: "من خلال مركز السيطرة المرتبط بمراكز وغرف العمليات والأزمات في المحافظات الـ 13، تمت متابعة سير العمل داخل 5287 لجنة انتخابية، حيث تصدرت محافظة الشرقية عدد اللجان بـ1040 لجنة، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل عدد بـ18 لجنة، وذلك وفقاً للتوزيع الانتخابي المعتمد".