محافظات

أسيوط.. استمرار أعمال تمهيد وتسوية شوارع الدوير بصدفا

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تمهيد وتسوية شوارع قرية الدوير التابعة لمركز صدفا، في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المرور والنقل داخل القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 تمهيد وتسوية شوارع قرية الدوير 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد، تواصل تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بعدد من القرى، من بينها قرية الدوير، حيث جرى تمهيد وتسوية الشوارع ورفع ناتج الأعمال الذي بلغ نحو 33 طنًا من الأتربة والمخلفات، ونقلها إلى المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية (لودر وقلاب).

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الأعمال نفذت تحت إشراف هلال مختار رفاعي وياسر أبو عليم شلتوت نائبي رئيس المركز، وبمشاركة عباس أحمد عباس رئيس قرية الدوير، وعلى أحمد يونس مدير المتابعة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى النظافة والخدمات العامة داخل القرى.

وشدد المحافظ على استمرار حملات التمهيد والتسوية بكافة قرى ومراكز المحافظة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وسائقي السيارات، ورفع المعاناة عن الأهالي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف الأسيوطي.

وجدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم المنظومة الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء.

أسيوط محافظ أسيوط تمهيد وتسوية شوارع قرية الدوير مركز صدفا خطة المحافظة تحسين الخدمات حركة المرور الشوارع الرئيسية رفع كفاءة الطرق

