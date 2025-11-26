قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
فن وثقافة

أشكر مازن الغرباوي.. محمد رضوان: لم تكن لدي رفاهية اختيار الأدوار قبل «موضوع عائلي»

محمد رضوان بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
محمد رضوان بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
أحمد البهى

بدأت، منذ قليل، ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرّمي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، وستة من المكرّمين، من بينهم الفنان محمد رضوان.

وقال محمد رضوان: «قبل “موضوع عائلي” لم تكن لدي رفاهية اختيار العمل، وقد حرصت على تقديم طابع خاص لهذه الشخصية».

وأضاف: «أشكر المخرج مازن الغرباوي على تكريمي عن مسيرتي المسرحية، لأن معظم أعمالي كانت في مجال المسرح».

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، قد كرّم النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة الذي أقيم أمس، الثلاثاء، بحضور اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة إلهام شاهين، حامل اسم الدورة، الذين شاركوا في تكريم النجمة الكبيرة يسرا.

وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وما قدّمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاءً بإطلاق اسم الفنانة إلهام شاهين على الدورة العاشرة، حيث لم تتمالك دموعها أثناء وجودها على المسرح.

ومنح المهرجان لقب “الشخصية المسرحية العربية المكرّمة” لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرّمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تقديرًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

