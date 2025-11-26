تضم حقن تخدير نصفي واختبارات حمل.. ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بطوخ

شنت مديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة التموينية بمختلف الأنشطة.



وأعلنت المديرية فى بيان لها أن الحملة أسفرت عن ضبط محل مستلزمات طبية بطوخ فى محافظة القليوبية عثر به على 354 عبوة منتهية الصلاحية، شملت إبر تخدير نصفى، شرائط قياس سكر، مشارط جراحية، اختبارات حمل، وسرنجات كبيرة الحجم، وتم تحرير محضر جنح ضد المسؤول والتحفظ على المضبوطات.

مخالفات تموينية

وقامت الحملة بتحرير محضرًا ضد مستودع بوتاجاز لغلقه خلال مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بأنشطة تجارية مختلفة.



كما تم تحرير 90 مخالفة تموينية متنوعة، أبرزها إنتاج خبز ناقص الوزن، سوء نظافة أدوات العجن، التصرف فى دقيق مدعم، الغلق دون مبرر، وعدم إعلان الأسعار، مع التشديد على مستودعات البوتاجاز بالإلتزام بالقوانين.