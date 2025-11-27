اليوم.. استكمال محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في روض الفرج

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الاستروكس المصنع بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والاستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.