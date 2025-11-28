عيار 18 ثابت و24 يتصدر المكاسب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعه تباينًا بين الأعيرة المختلفة، حيث استقر عيار 18 عند مستواه المعتاد بينما واصل عيار 24 الصعود بوتيرة متوسطة.

وأوضح خبراء السوق أن الطلب على الذهب عيار 24 يزيد في فترات التقلب بسبب اعتباره أكثر قيمة كاحتياطي للمال.

وشهد عيار 21 استقرارًا نسبيًا، مع نشاط محدود في الشراء والبيع، حيث ينتظر المستثمرون تقييم حركة السوق الجمعة.

وأشار التجار إلى أن الجنيه الذهب حافظ على مستواه قرب 44640 جنيه، مع تذبذب طفيف ضمن حدود 50 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تحركات جديدة مع بداية التعاملات الرسمية الجمعة وفقًا لتغيرات الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعه :

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار