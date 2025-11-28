عبد الرؤوف: الزمالك قادر على تعويض غياب السعيد ودونجا

أكد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن غياب عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا يؤثر على الفريق، لكنه شدد على أن الزمالك يمتلك لاعبين بجودة عالية قادرين على تعويض أي غيابات.

وأضاف عبد الرؤوف: "نتعرض لظروف عديدة، خاصة بعد بطولة السوبر المحلي، ولم نكن موفقين في لقاء زيسكو في ترجمة الفرص للأهداف، حيث فزنا بهدف واحد فقط. وفي بعض الأوقات حدثت أخطاء ومشاكل نعمل على علاجها، لكن الأهم كان الفوز وحصد الثلاث نقاط".

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية، في الثالثة عصر غدٍ السبت على إستاد بيتر موكابا بمدينة بلوكواني.