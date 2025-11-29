الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت

تشهد أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت انخفاضا ملحوظا فتتراوح سعر الكرتونة حاليا من 125 لـ 135 جنيهًا، مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .



أسعار البيض اليوم

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



وقال عبد العزيز السيد في تصريحات تليفزيونية، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 57 جنيه في المزرعة وهذا الامر يتسبب في خسائر للمنتج ".

وتابع عبد العزيز السيد :" يجب الحفاظ على المنتجين في المرحلة الحالية من اجل استمرارهم في منظومة الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار ".

وأكمل عبد العزيز السيد :" لابد من توافر السعر العادل للدواجن من اجل استمرار العملية الإنتاجية ".

ولفت عبد العزيز السيد :" من الأفضل ان تقوم القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات الدواجن من الأسواق وتخزنها لضخها إذا حدث ارتفاعات في الأسعار مع دخول شهر رمضان ".

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية حيث تتراوح الكرتونة حاليا بالأسواق من 125ل 135جنيهًا بعدما كانت تتراوح منذ أسابيع قليلة من 160 ل 165 جنيهًا، قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

انخفاض أسعار البيض

وتوقع "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا، حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين وبالتالى تخضع لسياسة العرض والطلب بالأسواق والبورصة، موضحًا أن الزيادة في أسعار المحروقات سترفع التكلفة، ولكن هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع، خصوصًا وأننا نتعامل مع منتجات خاضعة للعرض والطلب، مثل الدواجن الحية والبيض الطازج



وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان .

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلي أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا، أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيه