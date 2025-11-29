سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر



قفز سعر الفضة إلى مستوى قياسي، متجاوزاً الذروة التي سجلها خلال ضغط تاريخي في سوق لندن في أكتوبر.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 5.8% ليصل إلى 56.53 دولار للأونصة. وحظي المعدن الأبيض بدعم من تزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والتدفقات الواردة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك، واستمرار شحّ المعروض.

شهدت تعاملات الجمعة تقلبات في الأسعار وضعفاً في السيولة في كلٍّ من الذهب والفضة، بعد توقف تداول العقود الآجلة لساعات في بورصة كومكس التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

إمدادات الفضة في بورصة لندن

في أكتوبر، شهد مركز لندن الرئيسي لتجارة الفضة نقصاً حاداً في الإمدادات، ما دفع الأسعار للصعود فوق المستويات المسجلة في شنغهاي ونيويورك. ورغم أن وصول نحو 54 مليون أونصة تروي خفّف من حدة ذلك الشح، فإن السوق لا تزال تعاني شحّاً في الإمدادات، مع بقاء تكلفة اقتراض المعدن لمدة شهر أعلى بكثير من مستوياتها المعتادة.

وتضغط التدفقات المتجهة إلى سوق لندن حالياً على مراكز أخرى، بما فيها الصين. وسجلت مخزونات الفضة في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة أدنى مستوى لها منذ 2015، بينما عادت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من تسع سنوات، وفق بيانات البورصة والوسطاء.