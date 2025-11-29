قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أحدث عمليات التجديد والتطوير بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بتكلفة 40 مليون جنيه

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من عمليات التجديد والتطوير بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"،بتكلفة بلغت نحو 40 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لتحديث مستشفياتها الجامعية ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتمكينها من تقديم  الخدمة الطبية  للمرضى الذين يترددون عليها، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مختلف المناطق داخل مصر وخارجها.

رافق رئيس جامعة القاهرة خلال الإفتتاح، د.حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، ود.حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود.هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، ود.ايهاب الشيحي مدير مستشفي الفرنساوي، ونواب مدير مستشفي الفرنساوي د.وليد البوشي، ود.ديفيد ظريف، وعدد من قيادات المستشفى الطبية والإدارية.

وشملت عمليات التجديد والتطوير التى افتتحها رئيس جامعة القاهرة، وحدة رعاية الأمراض الصدرية، ووحدة الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعى، ووحدة ورعاية الأمراض العصبية، ومركز فحوصات الطب الرياضي والفحص الشامل، وجناح إقامة مميزه للجامعة الأهلية وأعضاء هيئة التدريس، وقاعة الإجتماعات والندوات والأنشطة العملية، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وغرفة عمليات إدارة الأمن، ووحدة مراقبة الكاميرات.

وخلال الجولة الإفتتاحية، استمع رئيس الجامعة إلى شرح مُفصل من د. إيهاب الشيحي مدير المستشفى، تناول فيه خطوات تنفيذ عمليات التطوير والتجديد وآليات تحديث الوحدات المختلفة، والأجهزة الطبية الجديدة التي تم تزويدها بوحدة مناظير الصدر والمخصصة لعمل كافة أنواع المناظير لمختلف الأعمار لتجويف الرئة والأنف وغيرها، وأحدث منظار شعبي لأخذ عينات من المرضي، كما تعرف علي الوظائف المختلفة لأجهزة رسم المخ والعضلات بوحدة الأمراض العصبية، ووحدة رسم القلب والموجات الصوتية " الإيكو"، كما تفقد رئيس جامعة القاهرة، غرف إقامة المرضي، والرعاية المركزة للمخ والأعصاب، كما تعرف علي الخدمات التي توفرها وحدة الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعى والتي شهدت طفرة تطويرية كُبري سوف تمكنها من تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضي، كما تفقد غرفة الكاميرات التي تضم نحو 414 كاميرا حديثة تغطي المستشفي بأكملها والمنطقة المحيطة بها، ويمكنها الإحتفاظ بالبيانات لفترة زمنية تصل إلى 20 يوم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجميع على العمل بإرادة قوية وتصميم كامل على إعادة الفرنساوي لسابق عهده من خلال تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة غرف الرعاية والخدمات الطبية، وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والتجهيزات، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للمستشفى ولن تدخر جهدًا في توفير الامكانيات اللازمة لها حتى يستعيد مكانته المتميزة كصرح طبي وتعليمي رائد، وأنه يقدم الخدمات الطبية الجليلة لكافة منتسبي الجامعة وللمجتمع الخارجي.

وأشاد رئيس الجامعة بالكفاءات الطبية بالمستشفي وحرصهم على الاضطلاع بدورهم المسئول في سبيل تطويره، موجهًا الشكر للدكتور حسام صلاح، ود.حسام حسنى، ود.هانى العسلى،ود.إيهاب الشيحي، وكذلك د.وليد البوشى، ود.ديفيد ظريف، وجميع مديرى الإدارات والعاملين بالمستشفى، وذلك على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب، متطلعًا إلى تنامي دورهم في السير بخطوات أسرع نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لعودة المستشفى إلى مكانته المتميزة.

كذلك استعرض د.عبدالصادق أوجه تعاون مستشفى الفرنساوي مع الاتحادات الرياضية والأندية والنقابات ومع طلاب جامعة القاهرة الأهلية لزيادة موارده، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تنويع وتعظيم الموارد المالية بلمستشفى عبر مسارات متعددة. معربًا عن اعتزازه بما تم تحقيق من نتائج ملموسة داخل المستشفى بفضل جهود القائمين عليه.

ومن جانبه، أوضح د. حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفي الفرنساوي يشهد طفرة في التطوير سواء على مستوي البنية التحيتة أو تزويده بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، كما تم التغلب علي العديد من المعوقات خلال الاشهر الماضية، معربًا عن خالص تقديره للدعم اللامحدود الذى تقدمه إدارة الجامعة لقطاع المستشفيات ولمنظومة التعليم الطبي بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

ومن جهته، أكد الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن أعمال التطوير التي يشهدها الفرنساوي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم دور مستشفيات جامعة القاهرة كمؤسسات طبية وتعليمية رائدة، وهو الرحم الذي خرج منه كافة منظومة التعليم الطبي بمصر.

وفي سياق متصل، أكد د.إيهاب الشيحي مدير مستشفى الفرنساوي، حرص إدارة المستشفى على إنجاز أعمال التجديد وفق خطة شاملة لتطوير الأقسام الطبية والخدمية، بما يشمل البنية التحتية والتجهيزات، فضلا عن التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية، والعمل علي توفير بيئة علاجية متكاملة تحقق أفضل رعاية ممكنة للمرضى، معربًا عن شكره العميق وفريق العمل لرئيس الجامعة وإدارتها، لدعمهم عمليات التطوير بالمستشفى والمتابعة الدقيقة لكافة خطوات لتصل المنظومة الطبية والصحية بالمستشفى إلى المستوى اللائق بمكانة جامعة القاهرة ومستشفياتها.

وعقب الافتتاحات، كرم رئيس الجامعة عددا من القيادات الطبية والتمريضية والإدارية، تقديرًا لجهودهم المتميزة المبذولة خلال الفترة الماضية في دعم خطة التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفى، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس تقدير الجامعة لكل من يسهم بإخلاص في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

