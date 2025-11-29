أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-21-2025

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 نحو 6400 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5600 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 نحو 4800 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 44800 جنيهًا

خلال تداولات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 4220.71، وهي من أهم العوامل التي تحدد اتجاه السوق المحلي.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

