جامعة الوادي الجديد تنهى استعدادات عقد المؤتمر الدولي لنخيل التمر

أعلنت كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر.

والذي يقام بمبنى الاختبارات الإلكترونية جامعة الوادي الجديد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025 الساعة 10 صباحًا برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أيمن كساب عميد الكلية ورئيس المؤتمر و تنسيق الدكتور حاتم حمدون مقرر المؤتمر و الدكتور جمال حسن كامل منسق المؤتمر.

أهداف ومحاور المؤتمر

وتضمنت أهداف المؤتمر تعزيز البحث العلمي والتقنيات الحديثة في زراعة نخيل التمر وتبادل الخبرات ومجابهة تحديات التغير المناخي والآفات وربط البحث العلمي بالاقتصاد وصناعة التمور والحفاظ على التراث الزراعي والثقافي المرتبط بالنخيل.

كما شملت محاور المؤتمر الزراعة والإنتاج و الصناعة والمعالجة والتسويق والاقتصاد والاستثمار والثقافة والتراث وورش عمل تطبيقية ويتم قبول مواصفات الأبحاث باللغة الإنجليزية فقط و الملخصات بين 150 - 250 كلمة والأبحاث الكاملة بعد المؤتمر للنشر في مجلة علمية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ورشة عمل متخصصة عن “الطرق العملية لتسويق التمور للتصدير وخطة استخبارات التمور 2026” ويحاضرها الخبير صفوت صبحي محاضر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ويُفضل وجود جهاز اللابتوب للتطبيق العملي.

الفئة المستهدفة من الحضور:

مسئولي التصدير في الشركات العاملة في تجارة وتصدير التمور

العاملون في مجال سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف للتمور

رواد الأعمال المهتمون بدخول أسواق التمور العالمية.

.