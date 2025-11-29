عضو الجمعية الوطنية بسلوفينيا: الاتحاد من أجل المتوسط منصة فريدة تجمع بين الدول في المنطقة

قالت ناتاشا سوكيتش عضو الجمعية الوطنية، سلوفينيا، إن الذكرى الـ 30 لإعلان برشلونة محطة هامة للغاية، متابعة: سلوفينيا عززت تواجدها في منطقة البحر المتوسط وأصبحنا أكثر نشاطا في الاتحاد.



وأضافت خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نحن ندرك بأن التحديات الأقليمية والعالمية كالحرب في غزة وتغير المناخ والأمن الغذائي والكوارث الطبيعية لهم تأثير كبير على شعوب البحر المتوسط.



واسترسلت: الاتحاد من أجل المتوسط يدخل مرحلة جديدة من التنمية، ونحن ندرك أن الاتحاد منصة فريدة تجمع بين الدول في المنطقة.



