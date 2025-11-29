قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: إعادة إحياء حارة الروم وباب زويلة ضمن خطة إحياء القاهرة التاريخية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة باب زويلة، وتفقد أعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم، برفقة المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أن أعمال الإحياء تشمل منطقة حارة الروم وباب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل محمد علي ومنطقة الخيامية، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمراني الفريد وفقاً لما نقلته قناة إكسترا نيوز.

تطوير المباني وترميم التراث العمراني

أكد المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة شهدت أعمالًا شاملة للحفاظ على النسيج العمراني المسجل لدى اليونسكو، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح 30 مبنى، منها 27 مبنى سكنيًا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري، بالإضافة إلى الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لـ5 عمارات.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، ودعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.

مشروعات جديدة للحفاظ على الطابع العمراني

وأوضح المهندس عبد الباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع شمل إنشاء 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلًا عن بعض المناطق الخربة، بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة، ويجري حاليًا رفع كفاءة واجهات وأسطح 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من أعمال الإحياء.

دعم الحرف اليدوية والتسويق للسكان المحليين

حرص رئيس الوزراء على زيارة منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال حول الإنتاج وطرق التسويق، مؤكدًا حرص الدولة على دعم تسويق منتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن حديقة الفسطاط المزمع افتتاحها قريبًا ستضم معرضًا للحرف التراثية لتسويق المنتجات المحلية.


كما تفقد رئيس الوزراء أحد البيوت التي تخضع لإعادة الإحياء، وأبدى إعجابه بالمكان الذي يطل على منطقة الخيامية، مؤكدًا أن هذه الوحدات يمكن أن تحقق رواجًا سياحيًا كبيرًا إذا تم تأجيرها للسياح الأجانب، ما يعزز من دور المشروع في تنشيط السياحة التاريخية في القاهرة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة باب زويلة

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

فتاوى

فتاوى واحكام..كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ ..هل دخول الحمام في الظلام يعرضك لـ مَسّ الجن..هل أستطيع الزواج بمن أحب في الجنة؟

دار الافتاء

حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

الدعاء

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل.. تقي المسلم من الشرور والأذى

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

