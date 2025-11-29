تطورات حالة الفنان محمد غنيم.. ورسالة للجمهور من داخل العناية المركزة| خاص

كشف الفنان محمد غنيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه ما زال يخضع للرعاية داخل العناية المركزة بالمستشفى. وأوضح غنيم أنه أجرى قسطرة في القلب خلال الساعات الماضية بعد شعوره بآلام شديدة، مشيرًا إلى أن الأطباء يواصلون متابعة حالته بشكل دقيق لضمان استقرارها.

ووجّه الفنان محمد غنيم رسالة شكر إلى جمهوره، قائلًا إنه تلقى العديد من رسائل الدعم والدعوات، معلقًا: "بشكر كل الجمهور على محبتهم.. وإن شاء الله خير." وأشار غنيم إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى، موضحًا أن القرار بيد الفريق الطبي المشرف على حالته.