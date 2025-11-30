أصل أمي وأحاول إرضائها بعد خلاف بسيط لكنها ترفض فماذا أفعل ؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية وتقول السائلة: "بيني وبين والدتي خلاف صغير كبر، وخائفة أن تموت قبل أن تسامحني، فماذا أفعل؟"

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: "لا تضغطي عليها باستمرار، وادعي لها بأن يصرف الله عنها السوء، ويوسع صدرها، ويمنحك طول العمر، ويصلح بينكم".

وأوضح عبد السميع أنه من الأفضل الانتظار حتى تهدأ المشكلة، وإشراك أحد الأقارب أو الأخوة الذين تحبهم الأم للتوسط، حتى يرضي الله عنها ويصلح بينها وبين ابنتها بإذنه تعالى.

وفي سؤال آخر يتعلق بالعلاقة بين الزوجة والأم، قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، إن المعاملة الحسنة والصبر من الزوجة تجاه أم الزوج لها أجر وثواب كبير في الدنيا والآخرة، مشددًا على أن الندية والتنافس بين الزوجة والأم قد يجعل الحياة الأسرية جحيماً ويهدد استقرار البيت.

وبالنسبة لمن يجد رفضًا متكررًا من الأم عند محاولات الزيارة أو التواصل، أوضح الشيخ محمود شلبي أن الاستمرار في السؤال والزيارة دون انقطاع واجب شرعي، مستشهدًا بحديث النبي الكريم: "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها"، مؤكدًا أن الإصرار على بر الوالدين يضمن رضى الله وبره.

أما فيما يخص الأم المسنة التي تفعل الخير لكنها لا تصلي، فقال الشيخ محمد عبد السميع: "يجب دعوتهن للصلاة بالرفق والمحبة، وتوضيح فضل الصلاة وواجبها، والاصطبار على تعليمهن الصلاة هو أبلغ من الصبر العادي، ويجب تكرار النصيحة حتى تستجيب".

كيف تبر الوالدين بطريقة صحيحة

ونبه د . علي جمعة المفتي السابق أن بر الوالدين يكون أولًا:بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهما والمحبة لهما، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما، ثانيًا: مناداتهما بأحب الألفاظ إليهما: " كيا أمي ويا أبي"، ثالثًا: ليقل لهما المرء ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما؛ فيعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهما، رابعًا: ليعاشرهما بالمعروف: أي بكل ما عرف من الشرع جوازه؛ فيعطيهما في فعل جميع ما يأمرانه به من واجب أو مندوب أو مباح، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه، خامسًا: لا يحاذيهما في المشي.

وأكمل الدكتور على جمعة: سادسًا:عدم التقدم عليهما إلا لضرورة نحو ظلام، سابعًا: إذا دخل عليهما لا يجلس إلا بإذنهما و إذا قعد لا يقوم إلا بإذنهما، ثامنًا: ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما، مشيرًا:نحن عندما نكرر الوصية بطلب معرفة قدر الوالدين والإحسان إليهما والإقرار بحقهما في البر والصلة، إنما نفعل ذلك ليعود بالخير على المجتمع المسلم كله.

واختتم: إذ لا تتحقق سعادة فرد أو أمة دون احترام صغارها لكبارها ممن أسدوا إلينا معروفًا، وبذلوا لنا عطاء وفاضوا علينا من بحور المودة والرحمة والحب، مبينًا: يأتي في مقدمة هؤلاء الرحماء الوالدان بكل ما لهما أو عليهما، وداعيًا: " نسأل الله العظيم أن يهدينا الطريق المستقيم وأن يتوب علينا وعلى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".