إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصالحية

شهد طريق الصالحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 14 فتاة بالإضافة إلى السائق بإصابات متنوعة.



كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف التي نجحت في نقل المصابات إلى مستشفى القصاصين لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى بأن الفتيات وصلن وهن يعانين من كسور وجروح متفاوتة، وتم إدخالهن لقسم الاستقبال لإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة حالاتهن.

وتواصل إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

