مقـ.ـتل شاب بطلق ناري على يد مجهول في ظروف غامضة بأسوان

لقى شاب مصرعه نتيجة تلقيه لطلقات نارية من مجهول فى ظروف غامضة بأسوان ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بأسوان بلاغ يفيد بمصرع شاب بعد تلقيه طلقات نارية من مجهول وفي ظروف غامضة، وذلك بقرية وادى النقرة التابعة لدائرة المركز.

حادث

وتبين من تحريات الجهات المعنية أن الشاب يدعى إسلام. أ 17 سنة، حيث أطلق عليه شخص مجهول طلق نارى أدى إلى وفاته مباشرة، ولم يتبين السبب وراء الواقعة.

وتم إيداع جثمانه بمشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.