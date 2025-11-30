قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دون زيادات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في أسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا. وجاء سعر البصل بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا. أما الملوخية فسجلت 20 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجلت الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الرمان من 35 إلى 40 جنيهًا. وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام.

كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.

