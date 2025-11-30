قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
محافظات

أوقاف الوادي الجديد اناقش تعزيز الإنضباط الإداري والدعوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، صباح اليوم اجتماعاً موسعاً وهاماً ضم جميع موظفي ديوان عام المديرية  تنفيذا لتوجيهات وزير الأ وقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري (حفظه الله).
​ركز الاجتماع على مراجعة الخطط التشغيلية والأداء الوظيفي لمختلف الأقسام، وتقديم مجموعة من التوجيهات الحازمة التي تهدف إلى ضبط منظومتي العمل الإداري والدعوي بكافة الإدارات الفرعية بالمحافظة، مؤكداً أن الانضباط هو جوهر رسالة المديرية.
​شدد الشيخ رمضان يوسف صالح على مجموعة من التوجيهات المحورية، مع التركيز على منظومة الانضباط الإداري الشامل، وجاء أبرزها:
​في مجال الانضباط الإداري والمالي كان من أبرز التوجيهات:
​الالتزام الصارم بمواعيد العمل وتفعيل الرقابة: أكد فضيلته على ضرورة استثمار كل دقيقة في خدمة العمل، مشدداً على تفعيل أقصى درجات الرقابة على سجلات الحضور والانصراف، وضرورة الالتزام بعدم مغادرة المكاتب أثناء أوقات العمل إلا بموجب إذن رسمي صريح.
​جودة إنجاز المعاملات وضمان المساءلة: وجّه بضرورة إنهاء كافة الملفات والمعاملات الخاصة بالأئمة والمساجد والإدارات الفرعية والدعوية بدقة متناهية وخلال أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على مبدأ المساءلة الفورية عن أي تأخير أو خطأ في جودة التنفيذ، ومطالبة كل موظف بتحمل مسؤولية ما ينجزه.
​ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

وشدد على تطبيق الإجراءات المالية بحزم، والمحافظة على أصول وأملاك الوقف، باعتبارها أمانة يجب صونها، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر أو التبديد.
​تفعيل دور المتابعة والتفتيش والشفافية: وطالب بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش المفاجئ على جميع الإدارات الفرعية والمساجد، والتأكيد على ضرورة الشفافية التامة في التعاملات الإدارية وعدم إخفاء أي معلومة تخص العمل.
​جودة الخدمة والتعامل مع الجمهور

ووجه بضرورة التزام الموظفين بحسن استقبال الجمهور من المواطنين والأئمة، والتعامل معهم باحترام تام وسرعة استجابة.

​الالتزام بالخطاب الوسطي

و أكد أن المديرية هي منارة للفكر الوسطي المستنير، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأئمة بخطبة الجمعة الموحدة وبتعليمات الوزارة.
​مضاعفة الجهود في الأنشطة الدعوية

وطالب بتفعيل جميع الأنشطة الدعوية كـ "مقارئ القرآن الكريم" و"الندوات التثقيفية" في جميع المساجد .
​العناية بالمساجد

ووجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة والفرش بجميع المساجد على مستوى المحافظة.
وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً ومثمراً، عكس تطبيقاً عملياً لسياسة "الباب المفتوح"، حيث طرح الموظفون عدداً كبيراً من الاستفسارات والتحديات التي تواجههم في الميدان، والتي أجاب عنها فضيلة المدير بوضوح تام، مما رسخ روح الثقة والتعاون.
​وكان من أبرز الطروحات والاستفسارات وإجابات  الشيخ عليها،
​آليات ربط الأداء بالحوافز: استفسر بعض الموظفين عن إمكانية وضع نظام للحوافز والمكافآت يرتبط مباشرة بتقييم الأداء والجهد المبذول.

وأكد فضيلته أن تقدير المجهود محل اعتبار دائم، وسيتم دراسة وضع آلية عادلة وشفافة لربط الحوافز المعنوية والمادية بالتميز في الأداء والالتزام بالتوجيهات.
طرح ممثلو بعض الأقسام احتياجاتهم اللوجستية، و طالبوا بتحسين التنسيق بين ديوان المديرية والإدارات الفرعية.

 وأكد أنه سيتم تلبية كل ما هو ضروري وحيوي لضمان سير العمل بكفاءة، ووجه بتشكيل لجنة للتواصل الدوري لضمان التنسيق والتناغم بين جميع أقسام المديرية.
​اختتم الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة ومعبرة، حيث أعرب عن شكره وتقديره العميق لجميع الموظفين على مستوى المديرية، مؤكداً  الاستجابة السريعة والفورية التي لمسها في تطبيق التوجيهات الصادرة، مشيراً إلى أن هذه الروح الإيجابية هي سر نجاح العمل.
 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الأوقاف

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
حسين الجسمي
محافظ الشرقية
