قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالصور.. "حماة الوطن" يكرم المعلمة المعتدي عليها بالإسكندرية

تكريم المعلمة المعتدي عليها
تكريم المعلمة المعتدي عليها
محمد الشعراوي

كرم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية نسرين محمد عبدالمعطي اخصائي نفسي اول بمدرسة محمد عبد السلام المحجوب بادارة شرق محافظة الإسكندرية وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل عدد من طلاب المدرسة وإلقاء القمامة عليها.

وأكد محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية خلال استقباله للمعلمة المعتدي عليها، رفض حزب حماة الوطن الكامل للواقعة المسيئة التي حدثت من قبل بعض الطلاب بالمدرسة تجاه المعلمة والتي لا تمت بأي صلة لأخلاقيات المجتمع المصري الذي يكن كل الاحترام والتقدير للمعلمين ولكل العاملين بالمنظومة التعليمية، مشدداً على أن كرامة المعلم خط أحمر لايجوز تخطيه .


وقال "مجاهد" إن الحزب حرص على تكريم المعلمة تقديراً من الحزب للدور الكبير الذي تقوم به بالإضافة إلى توجيه رسالة مهمة للمجتمع وهي ضرورة احترام وتقدير المعلم نظراً لمكانته الكبيرة في إعداد أجيال جديدة تستطيع قيادة المجتمع خلال السنوات المقبلة.

توفير كافة سبل الدعم

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية إلى أن الحزب سيوفر كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للمعلمة للوقف بجانبها في ظل تعرضها لحملات تهديد وتشويه وفقاً لما أعلنته ، موجهاً التحية لوزارة التربية والتعليم وسرعة تحركها في تلك الواقعة وإعلان توقيع عقوبات مغلظة على الطلاب المعتدين على المعلمة وصلت إلى حد الفصل لمدة عام وبذلك تكون تلك القرارات بمثابة رسالة ردع لكل طالب للتصدي لظاهرة الاعتداء على المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية .

وقد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

كما وجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026  / 2027.

حماة الوطن حزب حماة الوطن الإسكندرية نسرين محمد عبدالمعطي محافظة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

دونر الكباب

بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد