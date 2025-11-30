بالصور.. "حماة الوطن" يكرم المعلمة المعتدي عليها بالإسكندرية

كرم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية نسرين محمد عبدالمعطي اخصائي نفسي اول بمدرسة محمد عبد السلام المحجوب بادارة شرق محافظة الإسكندرية وذلك عقب الاعتداء عليها من قبل عدد من طلاب المدرسة وإلقاء القمامة عليها.

وأكد محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية خلال استقباله للمعلمة المعتدي عليها، رفض حزب حماة الوطن الكامل للواقعة المسيئة التي حدثت من قبل بعض الطلاب بالمدرسة تجاه المعلمة والتي لا تمت بأي صلة لأخلاقيات المجتمع المصري الذي يكن كل الاحترام والتقدير للمعلمين ولكل العاملين بالمنظومة التعليمية، مشدداً على أن كرامة المعلم خط أحمر لايجوز تخطيه .



وقال "مجاهد" إن الحزب حرص على تكريم المعلمة تقديراً من الحزب للدور الكبير الذي تقوم به بالإضافة إلى توجيه رسالة مهمة للمجتمع وهي ضرورة احترام وتقدير المعلم نظراً لمكانته الكبيرة في إعداد أجيال جديدة تستطيع قيادة المجتمع خلال السنوات المقبلة.

توفير كافة سبل الدعم

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية إلى أن الحزب سيوفر كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للمعلمة للوقف بجانبها في ظل تعرضها لحملات تهديد وتشويه وفقاً لما أعلنته ، موجهاً التحية لوزارة التربية والتعليم وسرعة تحركها في تلك الواقعة وإعلان توقيع عقوبات مغلظة على الطلاب المعتدين على المعلمة وصلت إلى حد الفصل لمدة عام وبذلك تكون تلك القرارات بمثابة رسالة ردع لكل طالب للتصدي لظاهرة الاعتداء على المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية .

وقد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

كما وجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026 / 2027.