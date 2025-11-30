زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى يكشف صدمة جديدة

كشف أمجد أحمد، زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى تفاصيل الحادث، نافيا أن يكون ابنه قد تسبب في الحادثة.

حادثة الكعبلة

وأكد أمجد أحمد أن ابنه لم يكن طرفا في الخصومة بين جنى وزميلها في المدرسة، كما أن حادثة الكعبلة التي ذكرتها جنى قبل الحادث لم تكن متعلقة به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الحادث وقع بعد أن عبرت جنى الشارع فجأة أمام السيارة التي كانت تقودها زوجته، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت في مكان بعيد عن المدرسة وأن السرعة كانت منخفضة.

وأوضح أن زوجته نقلت الطالبة المصابة إلى المستشفى فور وقوع الحادث.