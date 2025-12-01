لن اطفئ نجومي.. خالد جلال يدعم منى زكى ويهاجم المشككين

علق المخرج خالد جلال علي الهجوم الذي تعرضت له الفنانة مني زكى خلال الايام الماضية بعد طرح برومو فيلم الست»، الذى تشارك فى بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن، وهو ما دفع للدفاع عنها وعن صناع العمل عبر حسابه على «فيسبوك».

وقال المخرج خالد جلال «مين بيحاول يشكك فى نجومية نجوم مصر؟، أولا: أم كلثوم شخصية يتعمل عليها ألف فيلم ومسلسل ونفضل نخلد فيها طول عمرنا.. دى مش بس أيقونة مصرية، دى أيقونة عربية عالمية، ثانيا: منى زكى من أهم ممثلات مصر والوطن العربي».

وأضاف: «ثالثا هل كان الفريد العظيم الاستاذ أحمد زكى قريب الشبه من عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ فى الحقيقة هو قادر فنيا أى كانت المسافة بينه وبين الشخصية شكلا أن ينقل مشاعرها موضوعا ويجعلك تتفاعل وتصدق».

وتابع: «رابعا فيلم فيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وآسر يس وعمرو سعد، ومحمد فراج وأمينة خليل وأحمد داوود وأحمد أمين وسيد رجب وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وعشرات من أهم نجوم مصر ومن إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد وموسيقى هشام نزيه، مين متصور أنه هايطلع فيلم رديء».

واختتم:« سأذهب مع أسرتى لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة أم كلثوم من بطولة وتأليف وإخراج نجوم مصر العظام واثق من استمتاعى... ولو حدث العكس.... لن اطفيء نجومى بيدى أو اعلق لهم المشانق فأنا أحبهم جميعا وكم أسعدونى فنيا بأعمالهم العظيمة، يا رب خير ومزيدا من الأعمال عن أعلام مصر حتى لا ننسى فى عالم يحاول أن يجعلك تنسى تاريخك وماضيك حتى تفقد الطريق لمستقبلك».