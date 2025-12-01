قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
فن وثقافة

لن اطفئ نجومي.. خالد جلال يدعم منى زكى ويهاجم المشككين

خالد جلال
خالد جلال
يمنى عبد الظاهر

علق المخرج خالد جلال علي الهجوم الذي تعرضت له الفنانة مني زكى خلال الايام الماضية بعد طرح برومو فيلم الست»، الذى تشارك فى بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن، وهو ما دفع  للدفاع عنها وعن صناع العمل عبر حسابه على «فيسبوك».

وقال المخرج خالد جلال «مين بيحاول يشكك فى نجومية نجوم مصر؟، أولا: أم كلثوم شخصية يتعمل عليها ألف فيلم ومسلسل ونفضل نخلد فيها طول عمرنا.. دى مش بس أيقونة مصرية، دى أيقونة عربية عالمية، ثانيا: منى زكى من أهم ممثلات مصر والوطن العربي».

وأضاف: «ثالثا هل كان الفريد العظيم الاستاذ أحمد زكى قريب الشبه من عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ فى الحقيقة هو قادر فنيا أى كانت المسافة بينه وبين الشخصية شكلا أن ينقل مشاعرها موضوعا ويجعلك تتفاعل وتصدق».

وتابع: «رابعا فيلم فيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وآسر يس وعمرو سعد، ومحمد فراج وأمينة خليل وأحمد داوود وأحمد أمين وسيد رجب وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وعشرات من أهم نجوم مصر ومن إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد وموسيقى هشام نزيه، مين متصور أنه هايطلع فيلم رديء».

واختتم:« سأذهب مع أسرتى لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة أم كلثوم من بطولة وتأليف وإخراج نجوم مصر العظام واثق من استمتاعى... ولو حدث العكس.... لن اطفيء نجومى بيدى أو اعلق لهم المشانق فأنا أحبهم جميعا وكم أسعدونى فنيا بأعمالهم العظيمة، يا رب خير ومزيدا من الأعمال عن أعلام مصر حتى لا ننسى فى عالم يحاول أن يجعلك تنسى تاريخك وماضيك حتى تفقد الطريق لمستقبلك».

المخرج خالد جلال مني زكى فيلم الست أحمد زكى محمد فراج أحمد داوود

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

جانب من الحملة

حملة موسعة لإزالة النباشين وبدء الغلق الآمن لمقلب الطريق الأوسطي

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس بدر لمتابعة سير أعمال تطوير طريق السنترال.. صور

مشغولات ذهبية

الذهب يحافظ على استقراره عقب ارتفاع قوي

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

