محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الجهود لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بدعم الجهود لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والشباب في بيئة آمنة ومستقرة وزيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات السكانية.



وفي هذا الإطار، نظم حي أول المنتزة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية التربية والتعليم، ندوة بمدرسة "محمود صدقي" الإعدادية، عن التدخين والإدمان لكونها مشكلة سكانية اجتماعية شديدة الخطورة، وذلك للأثار السلبية على المتعاطي وعلى المجتمع ككل والذي يؤدي إلى سلوكيات إجرامية كالسرقة والقتل والبلطجة، والحفاظ على النشىء وتوجيهه لخدمة المجتمع واستقراره.



وذكر حي أول المنتزه، أنه تم إعداد برامج وندوات تستهدف 25 مدرسة بنطاق الحي، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لرفع الوعي وحماية جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية.



حاضر في الندوة الشيخ سامي حسن خضر من منطقة وعظ الإسكندرية، الذي أكد دور الأخلاق في بناء الإنسان والمجتمع، مكارم الأخلاق هي جوهر الرسالة المحمدية، وأساس صلاح الفرد واستقامة السلوك.. موضحا أن قيم الصدق والأمانة والتسامح واحترام الآخرين تعد ركائز رئيسية لقيام مجتمع قوي ومتماسك.



وشدد على أن حسن الخلق لا يقتصر على التعامل بين الناس فقط، بل يشمل الالتزام في العمل، وإتقان المهام، والتحلي بالسلوك الراقي في الحياة اليومية، باعتبارها تطبيقا عمليا يعكس حقيقة الإيمان.



وشهدت الندوة مشاركة فعالة من موظفي الحي وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية - الفرقة الثالثة، حيث دار نقاش مفتوح حول سبل تعزيز القيم الأخلاقية بين الشباب، ودور المؤسسات الدينية والمجتمعية في نشر السلوك القويم.



تأتي هذه الندوة في إطار التعاون البناء بين الأزهر الشريف وحي أول المنتزه، لنشر قيم الوسطية والاعتدال، وإحياء مكارم الأخلاق في نفوس الشباب، وتعزيز الوعي السلوكي والأخلاقي لديهم.

